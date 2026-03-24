Incêndio atinge 12 veículos no interior do pátio de apreensões, em Ferraz

Um incêndio atingiu 12 veículos no interior do Pátio de Apreensões, na madrugada desta terça-feira (23), na Rua João de Deus Moraes, bairro Jardim Mercedes, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto e o local deixado em segurança aos cuidados da Guarda Municipal.

Informações iniciais indicam que o fogo teve início por volta das 1h30, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. Também não foi registrada nenhuma vítima até o momento.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, mas ainda não teve retorno.