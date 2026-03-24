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Jornal Diário de Suzano - 24/03/2026
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Polícia

Incêndio atinge 12 veículos no interior do pátio de apreensões, em Ferraz

Fogo já foi extinto e não há registro de vítimas

24 março 2026 - 09h41Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Essa é uma captura de tela de um vídeo que mostra o incêndio no Pátrio de ApreensõesEssa é uma captura de tela de um vídeo que mostra o incêndio no Pátrio de Apreensões - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu 12 veículos no interior do Pátio de Apreensões, na madrugada desta terça-feira (23), na Rua João de Deus Moraes, bairro Jardim Mercedes, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto e o local deixado em segurança aos cuidados da Guarda Municipal.

Informações iniciais indicam que o fogo teve início por volta das 1h30, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. Também não foi registrada nenhuma vítima até o momento.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, mas ainda não teve retorno.

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