Incêndio atinge 12 veículos no interior do pátio de apreensões, em Ferraz

Essa é uma captura de tela de um vídeo que mostra o incêndio no Pátrio de Apreensões - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Um incêndio atingiu 12 veículos no interior do Pátio de Apreensões, na madrugada desta terça-feira (23), na Rua João de Deus Moraes, bairro Jardim Mercedes, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi extinto e o local deixado em segurança aos cuidados da Guarda Municipal.
Informações iniciais indicam que o fogo teve início por volta das 1h30, mas a causa do incêndio ainda é desconhecida. Também não foi registrada nenhuma vítima até o momento.
O DS entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, mas ainda não teve retorno.