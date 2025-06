Incêndio atinge cabine de energia e suspende aulas presenciais na Etec de Mogi

Um incêndio atingiu uma cabine de energia da Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes, na noite desta quarta-feira (11). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram rapidamente controladas. Como medida de segurança, o prédio da escola foi evacuado.

Segundo o Centro Paula Souza (CPS), uma equipe de engenheiros da instituição junto com a EDP, concessionária que atende a cidade, avalia as possíveis causas da interrupção do fornecimento de energia e do incêndio.

Ainda segundo a CPS, as aulas nesta quinta-feira (12) serão realizadas de forma remota. “Sem prejuízo pedagógico aos alunos”, salientou.