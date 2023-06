Incêndio atinge caminhão em cima de guincho e consome os dois veículos em Mogi

Um incêndio atingiu um caminhão carregado de legumes e frutas e um guincho na noite de segunda-feira (5) na Rodovia Mogi-Dutra, altura do quilômetro 49 Sul, em Mogi das Cruzes.

Os dois veículos passaram a noite na rodovia prejudicaram o trânsito para quem trafegava no sentido Mogi das Cruzes da via. Por volta das 9h10, a Mogi-Dutra registrava 4 quilômetros de lentidão na descida da serra.

O motorista do guincho estava com a esposa e a filha no veículo. Já o caminhão – de pequeno porte – estava em cima da rampa do guincho e estava ocupado pelo motorista que transportava os alimentos. Nenhum deles ficou ferido.

De acordo com o motorista do guincho, o veículo socorreu o caminhão na Marginal Tietê, em São Paulo, e estava a menos de três quilômetros do destino final. Ele percebeu as chamas em cima da rampa e freou o guincho.

Neste momento, o motorista viu a fumaça e desceu do veículo. Em seguida, ele bateu na porta do caminhão e alertou o motorista para descer também.

Não foi possível salvar nenhum dos dois veículos, dada a quantidade de chamas. O caminhão e o guincho foram tomados pelo fogo e tiveram praticamente perda total. Toda a mercadoria que estava sendo transportada ficou destruída.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram até o local para verificar o caso. A via foi posteriormente liberada.