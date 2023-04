Incêndio atinge casa de repouso no Parque Santa Rosa; ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu uma casa de repouso no início da noite desta quinta-feira (20) na Rua Amadeu José de Moraes, no Parque Santa Rosa, em Suzano. Ninguém ficou ferido.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o chamado com a corporação foi feito por volta das 18 horas, informando que estaria ocorrendo um “incêndio em residência”.

As chamas teriam iniciado em um cômodo, mas por conta do excesso de fumaça, os bombeiros tiveram dificuldades para encontrar o foco do incêndio. Toda a ação durou cerca de 40 minutos.

Alguns idosos que estavam no local saíram durante o incêndio, mas outros tiveram que ser retirados. Havia cerca de 20 pessoas no local, segundo os bombeiros.

Quatro viaturas foram mobilizadas na ocorrência. Ainda de acordo com a corporação, o fogo foi extinto e o incêndio não deixou nenhuma vítima. O local foi deixado em segurança, mas uma perícia será realizada para identificar a origem do fogo.

O DS tentou contato com a casa de repouso, mas ainda não obteve retorno. Caso haja um posicionamento, a reportagem será atualizada.