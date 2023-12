Um incêndio atingiu um comércio na área central de Suzano, localizado na Rua General Francisco Glicério, próximo à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na tarde desta terça-feira (12).



Equipes do Corpo de Bombeiros informaram que a causa do incêndio foi um curto-circuito na rede elétrica em uma sala do comércio. O incêndio já foi controlado e não há feridos.

O trânsito ficou parado durante todo o trabalho dos Bombeiros, que conseguiram solucionar o problema rapidamente.