Incêndio atinge duas residências na Estrada do Areião em Suzano

Um incêndio atingiu duas residências, localizadas na Estrada do Areião, nas proximidades da Represa de Taiaçupeba, em Suzano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os primeiros contatos com a equipe foram feitos por volta das 18h30.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local. Ninguém ficou ferido. Aproximadamente 20 casas foram construídas na região do incêndio.

Vizinhos afirmaram que uma grande fumaça apareceu no início da noite e, em seguida as chamas surgiram percorrendo uma "grande área" de mata.

A jornalista Ângela Thalassa passava pelo local no momento do incêndio. Segundo ela, duas casas foram atingidas. Ela relata que um morador dormia em uma das ocupações no momento do incêndio. Ele foi salvo por vizinhos com apenas algumas peças de roupa. A outra casa estava vazia. “Perguntei sobre animais no local e o morador informou que conseguiu soltar sua cachorra, mas que a mesma estava desaparecida”, contou Ângela.

Segundo ela, moradores relataram que o incêndio foi criminoso e que estão tentando desocupar o local. A jornalista ainda conta que a demora para a chegada dos bombeiros foi “crucial” para que o incêndio se alastrasse. “Os fatos ocorreram a cerca de 2 quilômetros do posto de bombeiros da Marginal do Rio Una. Triste o abandono dos pobres por todo o País”, lamentou.