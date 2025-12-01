Envie seu vídeo(11) 4745-6900
30/11/2025
Polícia

Incêndio atinge empresa de reciclagem em Itaquá; ocorrência mobiliza Defesa Civil e Bombeiros

Combate ao fogo levou aproximadamente 4 horas; não houve feridos

01 dezembro 2025 - 11h15Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Uma empresa de reciclagem na Ponte Estrada São Caetano do Sul, em Itaquaquecetuba, pegou fogo na manhã deste domingo (30). A causa do incêndio está sendo apurada. Não houve vítimas.

Segundo a Defesa Civil de Itaquá, equipes foram ao local com maquinários da Secretaria de Serviços Urbanos e prestaram apoio ao Corpo de Bombeiros. O combate ao fogo levou aproximadamente 4 horas.

As causas do incêndio estão sendo apuradas. Segundo a Prefeitura de Itaquá, os procedimentos e verificações estão sendo conduzidos pelo setor de Fiscalização e Posturas.

