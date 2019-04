Incêndio atinge galpão em Itaquá; Bombeiros realizam trabalho de rescaldo

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (23), um galpão, localizado na Estrada Bonsucesso, em Itaquaquecetuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não se sabe o motivo do início do fogo. Contudo, no local há diferentes tipos de material inflamável, como tinta, solvente, madeira e plástico. Ninguém ficou ferido.

O incêndio começou por volta das 6h05. O fogo ficou em uma área de 100 metros quadrados do galpão e não se alastrou. Cerca de 40 bombeiros controlaram as chamas depois de 40 minutos.

Neste momento, 24 homens do Corpo de Bombeiros realizam o trabalho de rescaldo no local.