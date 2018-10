Incêndio atinge salas de aula na Escola Estadual Luiz Bianconi no Centro de Suzano

Um incêndio destruiu duas salas de aula da Escola Estadual (E.E) Luiz Bianconi, no Centro de Suzano, durante a noite dessa terça-feira (23). A hipótese inicial é a de que as chamas tenham se começado no lado externo do prédio e se alastrado. O DS aguarda resposta do Estado a respeito do episódio, o número de alunos afetados e se os reparos serão iniciados ainda esta semana.

Ao que tudo indica, o incêndio se iniciou, após vândalos atearem fogo em cortinas. Por ser um material inflamável, as chamas se alastraram rapidamente. Vizinhos da unidade de ensino conseguiram alertar o diretor da unidade, que acionou o Corpo de Bombeiros.

Com a chegada dos bombeiros, o incêndio foi controlado rapidamente. As chamas atingiram e destruíram duas salas de aula. Nenhuma pessoa ficou ferida, ou foi levada para hospitais da cidade por causa da fumaça tóxica.

Em depoimento à Polícia Civil, o responsável pela escola disse que há câmeras no entorno do prédio. No entanto, as imagens não alcançam as salas atingidas.

A reportagem enviou e aguarda posicionamento da Secretaria de Educação do Estado. Assim que enviado, a resposta será incluída no texto.