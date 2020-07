Incêndio atinge depósito na Vila Urupês; não há feridos

Um incêndio atingiu um depósito na tarde desta terça-feira (28), na Rua Caboclos, na Vila Urupês, em Suzano. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um chamado foi feito na central por volta das 12h20 informando que havia fogo no local. Dois carros foram mobilizados para combater as chamas.

O terreno abriga materiais de borracha e metálicos. Ainda não se sabe como iniciou o incêndio.

Por conta da dificuldade para conter as chamas, um terceiro veículo teve que ser mobilizado de Guaianases ao local. Por volta das 14 horas, quase duas horas após o chamado, ainda havia uma grande quantidade de fumaça saíndo do depósito.

A Rua Caboclos foi interditada na quadra onde fica o depósito. O trânsito foi desviado para ruas do entorno e ficou carregado no sentido bairro da via.