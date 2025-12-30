Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 27/12/2025
ATUALIZADO ÀS 18H13

Incêndio de grandes proporções atinge depósito de madeiras em Itaquá

15 viaturas dos Bombeiros estão atendendo a ocorrência; não há vítimas até o momento

29 dezembro 2025 - 17h24Por Fernando Barreto - de Itaquá
Incêndio de grandes proporções atinge depósitode madeiras em ItaquáIncêndio de grandes proporções atinge depósitode madeiras em Itaquá - (Foto: Reprodução/BandNews)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de madeiras, na Estrada Bonsucesso, em Itaquá, com 15 viaturas dos Bombeiros atuando na ocorrência.

Informações do capitão Marcos Carbonel, não há vítimas, apenas danos materiais. O fogo está controlado, sem risco de se espalhar, mas a ocorrência está em andamento para conter chamas que estão ativas por causa da quantidade de madeira no depósito.

A Prefeitura de Itaquá emitiu nota informando que uma equipe da Defesa Civil está indo para o local auxiliar os Bombeiros.

"Além disso, a administração está disponibilizando maquinário para apoio do rescaldo. Também foi acionado EDP em função da fiação elétrica", diz nota da Prefeitura.