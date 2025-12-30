Incêndio de grandes proporções atinge depósito de madeiras em Itaquá

ATUALIZADO ÀS 18H13

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de madeiras, na Estrada Bonsucesso, em Itaquá, com 15 viaturas dos Bombeiros atuando na ocorrência.

Informações do capitão Marcos Carbonel, não há vítimas, apenas danos materiais. O fogo está controlado, sem risco de se espalhar, mas a ocorrência está em andamento para conter chamas que estão ativas por causa da quantidade de madeira no depósito.

A Prefeitura de Itaquá emitiu nota informando que uma equipe da Defesa Civil está indo para o local auxiliar os Bombeiros.

"Além disso, a administração está disponibilizando maquinário para apoio do rescaldo. Também foi acionado EDP em função da fiação elétrica", diz nota da Prefeitura.