Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 22 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Incêndio deixa quatro famílias desabrigadas em Mogi

Famílias estão alojadas temporariamente em casas de parentes

22 setembro 2025 - 09h52Por Da Reportagem Local
Incêndio afetou 14 pessoasIncêndio afetou 14 pessoas - (Foto: Divulgação/PMMC)

Quatro famílias ficaram desabrigadas após um incêndio na madrugada deste domingo (21), na Travessa Tietê, no bairro Vila Estação, em Mogi das Cruzes. Não houve feridos.

Segundo a Prefeitura de Mogi, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. As 14 pessoas afetadas pelo incêndio estão alojadas na residência de parentes.

A Secretaria de Assistência Social informa que as vítimas receberam doações de cestas básicas, colchões, produtos de limpeza e higiene pessoal e outros itens de primeira necessidade. As famílias são referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e seguem com monitoramento das equipes técnicas da Assistência.

Ainda segundo a administração municipal, nesta segunda-feira (22/09), equipes da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária se reunirão com as famílias atingidas, para atendimento e providências.

O Semae foi acionado para restabelecer os pontos possíveis de fornecimento de água e a EDP para avaliar a fiação elétrica do local.

A prefeitura salienta que a ocorrência está sendo acompanhada pela GCM, Secretaria de Saúde e demais setores da administração que foram solicitadas.