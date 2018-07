Incêndio destrói galpão de recicláveis no Jardim Europa; polícia investiga caso

Atualizado às 14h17

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão de recicláveis, localizado na Rua Norma da Silva Brasil, no Jardim Europa, em Suzano. As chamas se iniciaram à tarde e somente foram controladas durante a noite desse domingo (8). As causas serão investigadas pela Polícia Civil.

Uma nuvem de fumaça preta, provocada pelo material armazenado no local, foi vista em várias regiões da cidade, principalmente do lado Norte suzanense. Segundo o Corpo de Bombeiros, viaturas de Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes participaram da operação para conter o incêndio.

Segundo os bombeiros, as chamas não deixaram nenhuma pessoa ferida. Uma investigação deve ser aberta pelo 2º Distrito Policial (DP) para descobrir se o incêndio foi criminoso ou não.

Chamas

A operação para controlar o incêndio se iniciou durante à tarde de domingo. Foram horas tentando conter as chamas. No galpão, havia muito plástico, papelão, entre outros materiais recicláveis. Somente à noite, os bombeiros conseguiram cessar o fogo e realizar o rescaldo.