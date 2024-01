Incêndio em Itaquá nesta terça à tarde atingiu residência no Jardim Luciana; caso será investigado

O incêndio registrado nesta terça-feira, por volta das 16h10, em Itaquá, atingiu uma residência no Jardim Luciana. Conforme informou o DS, as informações iniciais do Copom indicavam um incêndio na Vila Arizona.

Policiais militares que realizavam patrulhamento no bairro viram uma casa em chamas. Os PMs se dirigiram ao imóvel, onde apuraram que o proprietário, de 20 anos, foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina por inalar gases tóxicos.

O caso foi registrado como incêndio na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba.