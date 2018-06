Incêndio em loja no Centro de Itaquá pode ter relação com dívidas, diz GCM Comércio incendiado pertencia ao empresário Antônio Fábio Silva, de 50 anos, executado em setembro do ano passado

Por Marcus Pontes - de Itaquá 20 JUN 2018 - 14h01

Comércio foi incendiado propositalmente no Centro de Itaquá Foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação Um homem foi preso após incendiar propositalmente uma loja de preços populares durante a madrugada desta quarta-feira (20), no Centro de Itaquaquecetuba. Segundo a investigação, o crime pode ter relações a dívidas trabalhistas. Há suspeitas de que um funcionário do comércio tenha supostamente encomendado o crime. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) patrulhavam pela região central, quando viram um clarão numa loja na Rua João Vagnotti. Um indivíduo saiu correndo ao vê-los. Em seguida, foi abordado. Na ocasião, o suspeito confirmou ter sido o responsável pelo incêndio. Os GCMs iniciaram uma investigação e descobriram que há indícios do crime ter sido encomendado. Segundo a corporação, um funcionário é o principal suspeito. O crime teria relação a dívidas trabalhistas. A informação, porém, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. Empresário O comércio incendiado pertence à família do empresário Antonio Fabio Silva. Ele foi assassinado em setembro do ano passado. Na época, a polícia prendeu dois ex-funcionários, apontados como autores do crime.

Leia Também