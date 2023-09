Incêndio em residência mata uma pessoa carbonizada em Itaquá

Um incêndio em uma casa deixou uma pessoa morta na manhã desta quinta-feira (14) na Rua Sorocaba, na Vila Monte Belo, em Itaquaquecetuba.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 6h30. Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo local quando viram equipes do Corpo de Bombeiros na frente da residência apagando as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram mobilizadas na ocorrência. Após o fogo ser apagado, os bombeiros encontraram a vítima carbonizada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, populares disseram que um homem em situação de rua vivia na casa e que, pelo fato de outras pessoas também frequentarem o local, não foi possível identificar a vítima, já que o corpo ficou completamente carbonizado.

Foram expedidos exames necroscópicos e datiloscópicos na vítima, a fim de determinar a sua identidade. Uma perícia foi realizada, para investigar o que teria motivado o incêndio.

O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.