Incêndios atingem áreas de mata e mobilizam Corpo de Bombeiros em Mogi

Um incêndio atingiu uma área de mata que fica no bairro Rio Acima, em Mogi das Cruzes, na tarde desta quarta-feira (13).

O Corpo de Bombeiros informou que o chamado com a corporação foi feito por volta das 14h20. As chamas atingiram uma grande área aberta e consumiu parte da vegetação e de árvores no local.

Com este, foram registrados ao menos dois incêndios em Mogi só nesta quarta-feira. No outro caso, as chamas atingiram uma área de mata na Vila da Prata. O incêndio foi controlado durante a madrugada e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi provocado por causas naturais.