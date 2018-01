Inconformado com separação, namorado invade casa e espanca recepcionista em Itaquá

Uma recepcionista, de 18 anos, foi espancada pelo ex-namorado. O motivo é o término do relacionamento. As agressões aconteceram no último fim de semana, em Itaquaquecetuba. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-fiera (15).

No boletim, a vítima disse que o fato ocorreu na Rua Pompeia, no Jardim Santa Helena. Segundo ela, o ex-namorado invadiu a casa na qual ela reside durante a noite do último domingo. O casal teve uma discussão por causa da situação. Em seguida, o suspeito começou a espancar a ex-namorada.

Os golpes tinham como alvo a cabeça da recepcionista. No boletim, a vítima disse que foi agredida com socos e chutes, inclusive teve a cabeça empurrada contra o chão e parede.Além de espancar a ex-namorado pelo fato de não aceitar o término do relacionamento, o suspeito destruiu o celular da vítima, bem como a ameaçou de morte usando uma faca.

Depois da sessão de agressões, o suspeito fugiu sem que ninguém o visse. Agora, a vítima terá prazo de até seis meses para representar contra o ex-namorado. Assim, a Polícia Civil poderá dar andamento às investigações contra o suspeito, ou solicitar mandado de prisão.