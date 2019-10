Integrante de quadrilha suspeita de roubar carga de móveis é preso pela PM

O terceiro integrante de uma quadrilha suspeita de roubar uma carga de móveis, na segunda-feira, no Jardim Monte Cristo, foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira, 8. A ação foi realizada no mesmo bairro.

A PM localizou o suspeito depois de uma denúncia. Relatos apontavam que o restante da carga estava escondido num imóvel, localizado na Rua do Brilhante. O local foi verificado e um móvel foi encontrado pelos policiais.

As buscas ao suspeito continuaram e o indivíduo foi localizado numa mecânica. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confessou ter participado do roubo. O caso foi registrado no Distrito Central da cidade.

Entenda o caso

A Polícia Civil prendeu, na manhã de segunda-feira (7), dois suspeitos por terem roubado uma carga de móveis, avaliada em R$ 5,8 mil, em Suzano. Outros três suspeitos de participarem do crime foram apreendidos. Além disso, a polícia apreendeu uma substância aparentando ser droga.