Integrantes de quadrilha são presos por série de roubos a pedestres em Suzano e Mogi

Um casal, de 36 e 40 anos, foi preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira, 2, na Rua Santa Rosa, no Jardim Nazareth, em Suzano. Há indícios de que os suspeitos integram uma quadrilha de ladrões, que tem como alvo principal pedestres. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher revelou que, horas antes à prisão, o grupo foi responsável por cinco assaltos.

De acordo com a investigação, o bando agia, principalmente, em Suzano e no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. A polícia procurava pelo bando desde a segunda-feira, 30, quando houve um aumento de denúncias de vítimas de assalto. Os relatos indicavam que os bandidos utilizavam um Citroen C3, de cor prata, o qual estava com as portas e parachoque parcialmente danificados.

O grupo realizou mais roubos na terça-feira à noite e madrugada de quarta-feira. O último caso foi por volta das 4 horas, próximo à Estação Jundiapeba, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A denúncia indicou que o grupo fugiu sentido Suzano.

Policiais militares (PMs) intensificaram as buscas pela Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). O carro utilizado para os roubos foi encontrado. Haviam duas pessoas no veículo. Um celular roubado foi encontrado com a dupla.

Em depoimento aos PMs, a mulher disse que outros dois comparsas haviam ido até um ponto de venda de drogas, para trocarem os itens roubados por dinheiro ou entorpecentes. Ela ainda forneceu o apelido dos foragidos, tendo, inclusive, afirmado que o grupo agia em conjunto. Já o homem preso com ela negou o crime. Disse que só emprestar e alugar o carro.

Duas vítimas, porém, reconheceram o homem como sendo um dos assaltantes. Ambos foram presos em flagrante pelos crimes de roubo e associação criminosa.

A Polícia Civil segue com a investigação sobre o caso para localizar o restante do bando.