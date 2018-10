Internos realizam motim e fazem reféns na Fundação Casa de Ferraz

Um grupo de internos da Fundação Casa de Ferraz de Vasconcelos iniciou na tarde desta sexta-feira (12) um princípio de rebelião.

Policiais militares da região estão na unidade neste momento. Um grupo de funcionários tenta converser os internos a encerrar o motim. Não há ninguém ferido, segundo apurou o DS. Porém, de acordo com a PM, os reféns feitos são trabalhadores da unidade prisional.

Em agosto deste ano, pelo menos 36 internos fugiram da fundação. Dos fugitivos, 15 adolescentes foram recapturados. As circunstâncias da rebelião não foram divulgadas.

NÚMEROS

As unidades da Fundação Casa localizadas em Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Itaquaquecetuba tiveram aumento de 3,7% no número de jovens que passaram pelos locais em 2017. Em 2016, 487 jovens estiveram de passagem nas cinco unidades da região. No ano passado o número cresceu para 505.

Atualmente, 265 internos estão retidos nas cinco unidades da região. Sendo 30 internos provenientes de Suzano onde 10 se encontram na Casa de Ferraz de Vasconcelos I; 13 na Casa de Ferraz de Vasconcelos II; cinco na Casa de Itaquá e dois na Casa Terra Nova, também em Itaquá.