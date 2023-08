Invasão e briga com golpes de facão termina com dois feridos em Mogi

Uma briga de facão terminou com dois homens internados na madrugada desta segunda-feira (7) na Rua Massaru Seki, no Itapeti, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta da 00h53. Um casal – uma mulher de 34 anos e um homem de 51 anos - estava no quarto dormindo quando um indivíduo, de 64 anos, que seria o ex-companheiro da mulher, teria invadido a casa arrombando a porta da cozinha e começado a desferir facadas no homem que já estava dentro da residência.

A vítima, de acordo com o documento, foi atingida na região da cintura. Neste momento, as três pessoas entraram em luta corporal. Foi quando o casal conseguiu desarmar o agressor e desferir um golpe na cabeça do idoso.

O Boletim de Ocorrência diz que a mulher ficou ferida levemente na mão e no braço. O homem que estava na casa e o idoso foram socorridos e levados para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. O idoso estava inconsciente no momento do socorro.

Um inquérito será instaurado para apurar o caso, que foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.