Investigação da Polícia Civil leva à apreensão de 50 kg de cocaína no Alto Tietê

A Polícia Civil apreendeu 50 quilos de cocaína que abasteceriam o tráfico de drogas na região do Alto Tietê. Um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelo transporte do entorpecente, na sexta-feira (7), em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores da Delegacia Central de Itaquaquecetuba monitoravam a região há mais de um mês, com o objetivo de identificar movimentações do tráfico e os envolvidos no esquema que abasteciam traficantes locais.

Durante as investigações, a equipe descobriu um endereço ligado aos suspeitos. Os agentes realizaram campana no local e acompanharam a movimentação da dupla, que entrou em um veículo.

O carro foi abordado e os dois foram detidos. No interior do automóvel, os policiais apreenderam 50 tijolos de cocaína.

“Duro golpe no crime organizado. Um prejuízo de mais de meio de milhão de reais ao tráfico de drogas”, afirmou o delegado Luiz Romani.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba como tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo. Os suspeitos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.