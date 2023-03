Irmãos gêmeos são baleados em briga por herança em Ferraz; um morreu

Um homem de 49 anos foi baleado e morto na noite desta quinta-feira (16) em Ferraz de Vasconcelos. O irmão gêmeo da vítima também foi baleado no abdômen e está internado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, familiares disseram que tudo teria acontecido por conta de uma briga por herança e a suspeita é de que o cunhado das vítimas, que tem 47 anos, tenha praticado o crime.

O caso aconteceu na Rua Aprígio, no Jardim Tinoco. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a irmã das vítimas informou aos policiais que chegou com o companheiro dela na casa e que seus irmãos começaram a discutir com o homem. Em determinado momento, um dos irmãos teria pegado uma faca e ido para cima do cunhado.

A mulher disse no depoimento que correu para o quarto neste momento e não viu os disparos. Alfeu Ramalho foi baleado e levado para o Hospital Regional de Ferraz. Ele morreu ao dar entrada na unidade. O irmão dele também foi socorrido e foi internado para passar por cirurgia no abdômen.

O suspeito fugiu em um carro prata e ainda não foi encontrado. Na casa, os policiais encontraram apenas um projétil de arma calibre .22. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos e segue sendo investigado. A Polícia informou ainda que um Boletim de Ocorrência de tentativa de homicídio do pai contra um dos irmãos já havia sido registrado no início de março.