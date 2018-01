Irmãs de 9 e 11 anos são estupradas por vizinho; população tenta linchá-lo após crime

Um ajudante, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado de estuprar de irmãs, de 9 e 11 anos, no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, ele era vizinho das vítimas. As garotas passaram por exames no Hospital Pérola Byington, na Capital. Isto por causa da possibilidade de terem contraído algum tipo de doença sexualmente transmissível. O caso aconteceu no sábado (20), mas a informação foi divulgada nesta segunda-feira (22).

Os abusos teriam ocorrido após os pais das vítimas saírem para ir ao trabalho e ao Centro da cidade, respectivamente. Para cometer o crime, o suspeito invadiu a casa da família durante a manhã. E encontrou as garotas dormindo em um dos quartos. Os abusos teriam durado cerca de 30 minutos. Após o ocorrido, o homem ameaçou as garotas e fugiu.

Com o suspeito longe, as meninas foram até à casa da avó paterna, que fica no mesmo terreno. Relataram tudo o que havia ocorrido minutos antes, inclusive dado o nome do abusador. Foi a partir dessas informações que a mãe e o pai das garotas foram avisados sobre o crime.

A PM foi chamada para atender à ocorrência. A informação sobre os abusos ganharam repercussão no bairro, tendo gerado um princípio de aglomeração para linchar o suspeito. No entanto, a polícia chegou rapidamente e conteve possíveis tentativas de agressão ao detido.

Na delegacia, a polícia descobriu que, antes do crime, o suspeito chegou a cumprimentar o casal (pais das crianças). A mãe das meninas foi ouvida pela Polícia Civil. Segundo ela, o homem, que é dependente químico, aparentava estar sob efeito de entorpecentes quando a cumprimentou. Quanto ao crime, ela disse que somente recebeu a ligação da filha mais nova, que estava em prantos. E, depois, ouviu os detalhes sobre os abusos sexuais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Por ter tido relações sexuais, as garotas precisaram irem ao hospital para tomarem remédios, inclusive remédios abortivos.