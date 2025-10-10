Itaquá deflagra 15ª fase da Operação Imperium Legis e apreende 4,4 mil drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, em ação conjunta com a Delegacia Central e o Grupo de Operações Especiais (GOE), realizou entre a tarde de quarta (8) e a madrugada desta quinta-feira (9) a 15ª fase da Operação Imperium Legis. Foram apreendidos 4.434 entorpecentes.



A ofensiva foi deflagrada após uma denúncia anônima que levou os agentes até um “apartamento-bomba” localizado na Chácara Cuiabá, onde uma grande quantidade de entorpecentes foi encontrada. No local, mesmo sem suspeitos presentes, as equipes apreenderam 2,5 mil porções de droga k, 800 de cocaína, 50 de crack, além de 2 mil frascos de lança-perfume e a contabilidade do tráfico.



Outros bairros também foram alvos da operação. No Tipóia foram recolhidas 281 porções, entre droga k, crack, cocaína, haxixe e maconha. No Residencial Flamboyant, foram 75 no total, entre cocaína, maconha, colombiana, haxixe e skank. No Jardim Napoli, os agentes encontraram cocaína, crack e maconha, que somavam 242 porções. Já no Jardim Nascente, foram apreendidas 71 de cocaína, droga k e haxixe.



No Maragogipe, os agentes localizaram 329 entorpecentes, entre cocaína, droga k, maconha, skank, haxixe e colombiana. Por fim, no Monte Belo, houve a apreensão de 86 porções de crack, maconha e cocaína. O material foi encaminhado à Delegacia Central, onde o caso segue sob investigação para identificar e localizar os envolvidos na rede de tráfico.



O prefeito Eduardo Boigues destacou a importância da operação no combate direto ao crime organizado. “Itaquá está enfrentando o crime com coragem e inteligência. Nossas forças de segurança estão nas ruas, dia e noite, para proteger a população e desmontar o tráfico. Essa operação é mais uma resposta firme contra quem insiste em desafiar a lei.”



O secretário de Segurança, Anderson Caldeira, também reforçou o compromisso da gestão com a segurança pública. “O sucesso da 15ª fase da Operação Imperium Legis é resultado de um trabalho estratégico, baseado em inteligência e parceria entre as forças policiais. Vamos continuar atuando com rigor e precisão para devolver a tranquilidade aos moradores.”