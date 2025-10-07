Itaquá monta força-tarefa e deflagra Operação Anti-Metanol para fiscalizar adegas e bares

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou uma força-tarefa com foco na fiscalização de bares e adegas da cidade, visando coibir a venda de bebidas adulteradas ou fora do prazo de validade que representam risco à saúde.

A Operação Anti-Metanol é conduzida de forma integrada pelo Procon, secretarias de Saúde, Receita e Segurança, além da Polícia Civil. Até o momento, a fiscalização resultou na apreensão e destruição de mais de 150 produtos vencidos com o apoio de um caminhão compactador e uma adega notificada.

O secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha, destacou o caráter preventivo da operação. “O consumo de bebidas adulteradas pode causar sérios danos à saúde. Nosso dever é garantir que apenas produtos dentro das normas sanitárias cheguem ao consumidor.”

Já o prefeito Eduardo Boigues reforçou que as fiscalizações serão contínuas. “Em Itaquá, não há espaço para irresponsabilidade. Vamos seguir firmes, fiscalizando e punindo quem insiste em colocar vidas em risco. Nosso compromisso é com a segurança e o bem-estar da população."

Orientações

Consumir bebida alcoólica com segurança é fundamental para preservar a saúde e evitar riscos graves, como a intoxicação por produtos adulterados. Para isso, algumas orientações são importantes, como adquirir bebidas em estabelecimentos confiáveis, que possuam alvará de funcionamento e vendam produtos com procedência garantida. O ideal é evitar comprar em comércios clandestinos, barracas improvisadas ou de vendedores ambulantes sem identificação.

Antes do consumo, vale observar o rótulo e a embalagem, verificando se o produto tem informações claras como nome do fabricante, número do lote, data de validade, CNPJ e registro oficial. Garrafas com lacres rompidos, rótulos mal colados, com erros de ortografia ou bebidas com cor, cheiro ou sabor alterados são sinais de atenção. Outro fator relevante é o preço. Se a bebida estiver com valor muito abaixo do praticado no mercado, pode indicar falsificação ou adulteração. Também vale evitar o consumo de misturas caseiras, como batidas ou coquetéis de procedência duvidosa.

Sintomas

É importante conhecer os sinais de alerta para uma possível intoxicação por bebida adulterada, especialmente metanol, um álcool usado em solventes e outros produtos químicos, sendo altamente tóxico e perigoso quando ingerido. Ele pode atacar o fígado, cérebro e o nervo óptico, levar à cegueira, coma e, em casos extremos, à morte.

Os sintomas mais comuns incluem náusea, vômitos, dor de cabeça intensa, tontura, visão turva ou perda da visão, dificuldade para respirar, confusão mental, convulsões, dor abdominal forte e até perda de consciência. Caso qualquer um desses sintomas apareça após o consumo de bebida alcoólica, é fundamental procurar atendimento médico imediato.

Como denunciar

Para denúncias, a Vigilância Sanitária atende pelo (11) 4506-4180 ou vigilancia.sanitaria@itaquaquecetuba.sp.gov.br, a Ouvidoria pelo ouvidoria.saude@itaquaquecetuba.sp.gov.br, a GCM pelo 153, (11) 4753-1108 / 1421 / 1274 ou 4642-4659, o Procon pelo (11) 4642-2005 ou procon@itaquaquecetuba.sp.gov.br e a Fiscalização de Posturas pelo (11) 4753-7032 ou posturas@itaquaquecetuba.sp.gov.br.

