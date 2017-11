Itaquá registra duas tentativas de homicídio neste fim de semana

Itaquaquecetuba registrou duas tentativas de homicídio em regiões distintas neste final de semana. Os crimes ocorreram nos bairros Jardim Odete e Jardim Nova Itaquá. As vítimas continuam internadas no Hospital Santa Marcelina, e não correm risco de morte. A Polícia Civil investiga as duas ocorrências.

Até o momento, não há a confirmação do horário de cada ataque. Apenas que os feridos foram encaminhados ao hospital. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso em que se têm mais detalhe é o ocorrido na Rua Doze, no Jardim Odete. Um homem, de 25 anos, foi baleado no braço esquerdo durante uma festa. A vítima prestou breve depoimento, porém não disse qual teria sido o motivo para ser ferido.

Outro caso registrado na cidade foi de um homem, de 27 anos. Ele foi baleado na Rua Rio Paraíba, no Jardim Nova Itaquá. A Polícia não informou o horário do ataque, mas divulgou que ele foi socorrido por volta das 3h35. A vítima foi atingida no tórax. Além disso, os policiais não conseguiram encontrar testemunhas que pudessem apontar as causas da tentativa de homicídio.

Ambos os casos foram registrados na Delegacia Central da cidade.