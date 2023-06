Jardineiro que estava desaparecido é encontrado na casa do filho em SC

A família de Roberto Soldá, jardineiro de 50 anos que estava desaparecido desde domingo (25) conseguiu contato com ele na madrugada desta sexta-feira (30). Roberto está em Santa Catarina, na casa de um filho.

Filha de Roberto, Cristina de Oliveira Soldá está aliviada e feliz, mas muito confusa e sem entender o que ainda tinha acontecido. “A gente sabe muito pouco sobre o que aconteceu. Ele andou durante cinco dias, aparentemente sem comer e beber água. Ele está muito cansado, com o pé muito machucado. Não conseguimos falar direito com ele porque ele está dormindo muito”, explica.

De acordo com Cristina, o contato com Roberto aconteceu por volta da meia-noite, quando ele chegou na casa de seu irmão. Ela conta que sua cunhada ligou chorando e o mostrou. “Na hora que eu vi, eu joguei meu celular no chão e gritava, chorava muito. Eu e minha mãe saímos correndo na rua, fomos para a casa da minha vó, acordamos toda a família. Foi um alívio. Uma noite que a gente conseguiu dormir bem”.

A filha afirma que Roberto também se mostrou confuso, não reconhecendo muitas pessoas. “No momento, ele só está lembrando de mim, da minha mãe, meu irmão, minha cunhada e as netas. Conhecidos estão chegando lá e ele não lembra quem são”, conta.

Após quase uma semana, a família irá reencontrar Roberto. Assim que conseguiram contato com o jardineiro, os familiares compraram passagens aéreas para Santa Catarina.