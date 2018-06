Jovem de 19 anos é assassinado com tiro na cabeça durante assalto no Casa Branca

Bandidos atiraram e mataram um jovem durante um assalto, na Rua Angela Carezzato, no Jardim Casa Branca, em Suzano. O alvo dos criminosos era o carro de Sidney Santos Barbosa do Valle, de 19 anos, que foi atingido na cabeça, quando ia entregar as chaves que estavam no bolso da calça.

O latrocínio - roubo seguido de morte - foi na noite desse sábado (2). A polícia procura pelos três bandidos que participaram do crime. O caso será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Investigadores da delegacia especializada farão, a partir desta segunda-feira (4), buscas a procura de câmeras de monitoramento que possam ter filmado a ação dos criminosos.

De acordo a investigação, os ladrões chegaram a pé. Sidney estava conversando em frente à casa de uma amiga, quando foi abordado. Dos três bandidos, um estava armado. Foi justamente este criminoso, que agia com violência, o autor do disparo que matou a vítima.

Após o disparo, os bandidos fugiram levando os celulares das vítimas. Há a suspeita de que este bando tenha realizado outro assalto no bairro. A polícia crê que haja ligação da quadrilha ao roubo a um Toyota Etios. Esse veículo passou por um radar inteligente na Zona Leste de São Paulo.

Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o paradeiro da quadrilha. Quem tiver informações que levem à identificação dos criminosos pode ligar nos números do disque denúncia: 181 ou 190.