Jovem de 19 anos é presa após tentar entrar com drogas no CDP de Suzano

Uma jovem, de 19 anos, foi presa após tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O caso aconteceu nesse domingo. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os entorpecentes eram levados na região íntima da suspeita.

Ao todo, 80 gramas foram apreendidas. A SAP informou que, por volta das 11h, a jovem passou pelo aparelho de escâner corporal e servidoras perceberam um objeto estranho dentro de seu corpo. Ao ser questionada, a suspeita confessou que trazia um invólucro com 71,5 gramas de pasta de cocaína e 10 gramas de maconha no órgão genital. A droga seria entregue a seu companheiro, preso na unidade prisional.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência, e teve seu nome suspenso do rol de visitas da SAP. A direção do CDP enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.