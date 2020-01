Jovem de 19 anos morre após ser baleado durante tentativa de assalto em Poá

Um jovem foi baleado durante um assalto, na tarde de domingo, 19, na Rua Tomé de Souza, na Vila Áurea, em Poá. Vinicius Cieri Lima, de 19 anos, foi socorrido ainda com vida ao Hospital Guido Guida, mas morreu devido aos ferimentos. Esse é o primeiro latrocínio - roubo seguido de morte - do ano no Alto Tietê.

O assassinato do jovem é investigado pela Polícia Civil. A investigação iniciou as buscas para tentar encontrar os bandidos. Filmagens de circuitos de monitoramento da região filmaram os rostos dos ladrões. Fontes ligadas ao caso apontam que, agora, o objetivo é identificá-los e prendê-los.

O caso

De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos era o carro no qual Lima dirigia, um Hyundai Vera Cruz. Testemunhas viram quando o rapaz se assustou com a abordagem dos ladrões e, por iso, foi baleado. Laudo preliminar indica que o tiro atingiu a região da clavícula de cima para baixo, o que acabou ferindo outros órgãos vitais.

Após atirar contra Lima, os três ladrões fugiram sentido o bairro Cidade Kemel. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum dos criminosos foi localizado. O velório e sepultamento da vítima não foram divulgados.