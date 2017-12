Jovem é agredida pelo namorado após se negar a ir em ponto de venda de drogas em Poá

Uma jovem, de 23 anos, foi agredida pelo então namorado após se negar a ir em um ponto de venda de drogas, em Poá. Além do suspeito, outro homem a agrediu.

A agressão teria ocorrido no último fim de semana. Mas, a ocorrência foi registrada pela vítima na segunda-feira. No boletim, ela conta que foi com o namorado à residência de uma familiar dele. Lá, eles ficaram por algumas horas.

Após um tempo, a garota decidiu ir embora. O namorado pediu que ela esperasse, pois iria junto. Quando saíram da casa, o suspeito disse para a jovem acompanhá-lo até um ponto de venda de entorpecentes. Porém, ela se negou a ir.

Foi neste momento que no Jardim Tereza Palma, o suspeito a agrediu com socos e chutes. Ele teria se revoltado com a negativa da namorada. Outro indivíduo desconhecido também a agrediu.

Segundo o boletim, depois das agressões, a garota rompeu o relacionamento com o suspeito. Ela, porém, não soube dizer quem seria este segundo homem que a agrediu.

A Polícia Civil a orientou sobre o prazo de até seis meses para representar contra o então namorado. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.Até o fechamento desta publicação, a polícia não havia divulgado se o suspeito seria intimado a prestar depoimento.