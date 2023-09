Jovem é assaltado por dois criminosos e tem bicicleta e pertences levados em Mogi

Um jovem de 20 anos foi assaltado e teve a bicicleta roubada por dois criminosos na noite de domingo (3) na Rua Antônio Cândido Vieira, na altura da Praça do Shangai, no centro de Mogi.

Tudo aconteceu por volta das 22h40. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava empurrando a bicicleta com um amigo pelo local quando dois indivíduos - um deles também de bicicleta e segurando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, e o outro a pé - se aproximaram e começaram a ameaçar as vítimas.

O amigo do jovem saiu correndo na hora do assalto. Já a vítima teve que entregar a bicicleta e a mochila que levava com os pertences. Em seguida, os ladrões fugiram.

Além da bicicleta, os indivíduos levaram a bolsa com vários documentos, cartões e o celular da vítima. O jovem foi até a Central de Polícia Judiciária de Mogi e registrou um Boletim de Ocorrência.

O caso é investigado como roubo duplamente qualificado. Até o momento ninguém foi preso.