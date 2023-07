Jovem é atacado e tem estômago perfurado durante tentativa de roubo em Mogi, diz Polícia

Um jovem de 19 anos foi atacado por um homem e teve o estômago perfurado durante uma tentativa de roubo de celular na noite de terça-feira (4) na região da Praça do Shangai, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima e seu tio estavam caminhando pela via quando cruzaram com dois indivíduos.

O tio da vítima, que também tem 19 anos, disse à Polícia que estava andando mais a frente, com fone de ouvido, e que o sobrinho estava atrás mexendo no celular. Ele afirmou que o sobrinho lhe disse que um dos indivíduos, então, teria atacado a vítima, que se recusou a entregar o celular, empurrando o agressor.

Neste momento, um dos homens desferiu um golpe na região do tórax do jovem com um instrumento que aparentava ser uma “faca comprida e fina”.

O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Luzia de Pinho Melo. Mais tarde, a mãe dele – que é enfermeira – foi até a delegacia informar que a vítima passou por uma cirurgia e está bem.

O caso foi registrado como tentativa de roubo qualificado com lesão corporal grave na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes. As investigações seguem para descobrir o paradeiro dos agressores e para entender melhor como ocorreu este crime.