Jovem é baleado enquanto jogava futebol no Jardim Luella

A polícia procura pelo bandido que atirou em um jovem, de 18 anos, em Suzano. A vítima estava jogando bola na rua, quando criminosos chegaram em uma motocicleta. Apesar do ferimento, o rapaz não corre risco de morte. O crime foi nesta terça-feira (27) no cruzamento das ruas Brasil Pará Cristo e Maria José Almeida, no Jardim Luella.

Depois de ser baleado, o jovem foi socorrido pelo irmão ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. O tiro atingiu o abdômen, sobretudo, não danificou nenhum órgão vital. A vítima deverá permanecer hospitalizada.

No depoimento à Polícia Militar (PM), o jovem disse que jogava bola na rua, por volta das 21 horas, quando viu uma moto se aproximando. Um bandido desceu da garupa e fez um único disparo. Em seguida, os criminosos fugiram.

Segundo a polícia, a vítima também falou que não conseguiu ver alguma características específicas dos bandidos. Mas disse que um deles era baixo e gordo.

Investigação

A investigação do caso deverá ser realizada por investigadores da Delegacia Central. A expectativa é de que a polícia faça nesta quarta-feira (28) diligências em buscas de câmeras de monitoramento, que tenham filmado a chegada ou fuga dos criminosos. Até o fechamento deste texto, os bandidos continuavam foragidos.