Jovem é detido após invadir condomínio e tentar roubar veículos

Um jovem, de 14 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (13), após invadir um condomínio e tentar roubar veículos em Itaquaquecetuba. Outros dois suspeitos fugiram. O caso está sendo registrado na Delegacia Central da cidade neste momento.

De acordo com os policiais que atenderam o caso, o jovem foi detido por volta das 7h30. Ele e mais dois suspeitos invadiram um condomínio, localizado na Estrada do Campo Limpo, e tentaram roubar, com uma faca, uma moto de um residente que saia para trabalhar. Contudo, a vítima reagiu ao assalto. Ninguém ficou ferido. A polícia chegou em seguida e conseguiu deter o jovem. Os outros dois suspeitos fugiram.

O caso está sendo registrado como tentativa de roubo.