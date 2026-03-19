Jovem é esfaqueado e morto em frente de adega em Ferraz

Um jovem de 21 anos morreu após ser esfaqueado em frente de uma adega, na madrugada desta quarta-feira (18), na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito, de 44 anos, fugiu após o crime.

No local, os policiais apuraram que a vítima havia se envolvido em uma discussão com indivíduos desconhecidos quando, durante o desentendimento, um deles sacou uma faca e desferiu os golpes. Após ser ferido, o jovem foi socorrido e levado ao Hospital São Marcos, em Ferraz de Vasconcelos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A família da vítima diz que ele foi ataco sem motivos.

Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos. As diligências para localizar e prender o autor do crime estão em andamento.