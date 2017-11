Jovem é executado com tiros na cabeça em Itaquá

Um jovem, de 19 anos, foi executado com tiros na cabeça ontem de madrugada, em Itaquaquecetuba. O fato ocorreu na Rua José Alexandrino de Moraes, no Jardim América. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) investiga o caso.

O corpo foi encontrado à 1h47. A Polícia Militar (PM) chegou ao local, depois de receber denúncia anônima.

O corpo de João Victor Correa estava caído no chão. Ele foi atingido duas vezes na cabeça.

A família da vítima soube sobre a morte violenta. No registro do caso, eles falaram que o jovem era usuário de crack. Porém, a motivação para o crime não foi apresentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas apenas constatou a morte de Correa.

O SHPP de Mogi foi acionado, bem como peritos criminais. Um revólver foi encontrado próximo ao local do crime. Uma câmera de monitoramento foi encontrada. A hipótese é que o equipamento tenha gravado a fuga do autor do crime.