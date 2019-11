Jovem é preso após furtar lava-rápido no Parque Suzano

Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante por furtar um lava-rápido no Parque Suzano. O criminoso levou uma bicicleta, que pertence ao gerente do estabelecimento. O caso foi registrado, na madrugada desta terça-feira (19), na Delegacia Central.

Por volta das 3h10, policiais militares foram chamados para verificar uma ocorrência de furto de bicicleta na Rua Marechal Deodoro. Contudo, encontraram o suspeito carregando uma bicicleta, furtada de um lavo-rápido, na Rua Barão de Jaceguaí.

A vítima esteve no local e reconheceu tanto a bicicleta quanto o suspeito do furto, já que no momento do crime estava dormindo, acordou com o latido do cachorro e viu o suspeito levar a bicicleta.

Segundo a vítima, o jovem invadiu o lava-rápido pulando o muro e, em seguida, furtou a bicicleta.