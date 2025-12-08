Envie seu vídeo(11) 4745-6900
07/12/2025
Polícia

Jovem é preso em flagrante suspeito de agredir a mãe em Suzano

Vítima passou por cuidados médicos

08 dezembro 2025 - 13h00Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de Suzano Caso foi registrado na Delegacia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã do último sábado (6), em Suzano, suspeito de agredir a mãe.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rua Gilma.

A vítima, mãe do suspeito, arrumava seu quarto quando o seu filho a agrediu. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro, onde passou por cuidados médicos.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Suzano, onde o caso foi registrado como violência doméstica.

