Jovem é preso em flagrante suspeito de agredir a mãe em Suzano

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã do último sábado (6), em Suzano, suspeito de agredir a mãe.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rua Gilma.

A vítima, mãe do suspeito, arrumava seu quarto quando o seu filho a agrediu. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro, onde passou por cuidados médicos.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Suzano, onde o caso foi registrado como violência doméstica.