Jovem é preso em flagrante dentro de uma casa por tráfico de drogas em Poá

Um jovem suspeito de tráfico de drogas, de 23 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (21) com 800 pinos de entorpcentes e um revolver calibre 38 no Jardim Medina, em Poá. Das drogas, 500 eram enpendorf de cocaína e 300 de crack. O suspeito alegou que os produtos iriam ser vendidos neste final de semana devido as festas natalinas.

Policiais militares receberam denúncia de possível cativeiro em uma residência no Jardim Medina. Isso porque o local ficava sempre vazio. Ao chegaram na casa, que faz parte de um conjunto de outras residências, os policiais encontraram o jovem com as drogas. O suspeito afirmou que teria alugado a residência há uma semana e que morava no Miguel Badra, em Suzano. No local dos fatos, composto por três cômodos, havia apenas uma cama e uma televisão.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Poá. Além da arma, três cartuchos e um celular do suspeito foram apreendidos.