Jovem é preso pela 7ª vez por receptação após completar 18 anos

Um jovem, de 19 anos, foi preso pela sétima vez após chegar à maioridade. Desta vez, o suspeito foi detido, depois de uma perseguição, que se estendeu por cerca de cinco quilômetros. A ação começou na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) e terminou na Rua Avelino Mariano Pena, no Jardim Caulim, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz disse ter comprado o carro por R$ 1 mil. Pela tábela FIP, o mesmo modelo do veículo está avaliado entre R$ 6 mil a R$ 14 mil.

A ocorrência ocorreu na quarta-feira (17). Os PMs patrulhavam pelo Distrito de Palmeiras, quando suspeitaram de ocupantes de um GM Monza, que vinham no contrafluxo, na Rua Sebastião Moreira. Quando retornariam para abordá-los, o motorista do carro acelerou, dando início a perseguição.

A fuga se estendeu por mais de cinco quilômetros. Somente encerrando, depois que o carro usado pelos suspeitos começou a apresentar problemas mecânicos. Segundo a polícia, a suspeita é de que o veículo tenha se danificado, quando a fuga chegou numa estrada de terra e esburacada.

Com a dupla, os policiais não encontraram nenhum produto ilícito. Quanto à fuga, o motorista, que era o rapaz de 19 anos, disse que fugiu por ter se esquecido os documentos do carro. Disse também adquiriu o Monza de uma pessoa, em Ferraz de Vasconcelos. O adolescente estava apenas de carona.

Os PMs desconfiados das declarações optaram por verificar a placa e o número do chassi do carro. Assim, descobriu-se que o Monza tinha sido furtado durante a madrugada da última segunda-feira (15). De acordo com a PM, o motorista foi autuado por receptação. Já o adolescente, foi liberado.

Uma fiança de R$ 2,8 mil foi arbitrada para a soltura do jovem detido.