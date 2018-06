Jovem é preso por aplicar golpe em site de compra e venda na internet em Ferraz

Um jovem, de 20 anos, foi detido na sexta-feira (29) por suspeita de aplicar golpe em um site de compra e venda na internet em Ferraz de Vasconcelos. Com ele foram apreendidos um aparelho celular, chips e R$160. Um veículo modelo Meriva também foi apreendido.

Ocorrência

Policiais militares circulavam nas imediações do bairro Itajuíbe, quando avistaram dois indivíduos que estavam em um veículo branco na Rua São João. Ao notarem que seriam abordados, os suspeitos tentaram fugir, sendo que o indivíduo que estava no banco do passageiro saiu do veículo e seguiu em uma viela. Já o que estava como motorista prosseguiu dentro do carro. Após tentativa de fuga, os policiais abordaram o motorista a 500 metros do local inicial, na Rua Anderson de Moura.

Em abordagem, o rapaz confessou o crime ao usar o aplicativo de compras para aplicar golpe nas vítimas, convencendo as pessoas em depositar a quantia em dinheiro, afirmando a vítima que o produto chegaria pelos Correios.

Além disso, o suspeito apresentou aos policiais, o aparelho celular que transportava comprovantes de transferências bancárias em contas criadas por ele.

O jovem ainda tentou subornar em troca de sua liberação, com R$ 160, além de R$ 1 mil que estariam na residência da própria mãe.

O suspeito foi autuado e encaminhado ao 1º DP de Ferraz, onde acabou sendo preso por corrupção ativa e estelionato.