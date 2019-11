Jovem é preso por porte ilegal de munição de arma

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de arma de fogo, no último sábado (16), na Estrada do Portão da Ronda, no Jardim Gardênia Azul, em Suzano.

Por volta das 10h30, policiais militares foram acionados, via COPOM, para atenderem uma ocorrência de discussão, na qual um dos envolvidos estava armado. Ao chegarem na residência, se depararam com o jovem e seu irmão, que declarou que o indiciado estaria armado.

Com autorização, os policiais realizaram buscas no imóvel, sendo apresentado pelo irmão cinco munições de arma de fogo calibre 22, mais duas munições de festim, que pertenceriam ao jovem. Não foi localizada arma de fogo no imóvel.

A munição foi apreendida e o jovem conduzido à delegacia. Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML.

O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Suzano.