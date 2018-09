Jovem executado com tiros na cabeça foi morto por vingança, diz polícia

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu, nesta quarta-feira (19), o autor da emboscada que terminou com a execução de Eduardo Sousa de Queiroz, de 20 anos, na semana passada, em Itaquaquecetuba. A vítima foi assassinada com tiros na cabeça, nuca e costas.

De acordo com o delegado Rubens Ângelo, responsável pelo caso, a morte seria uma represália ao fato do jovem ter furtado a oficina mecânica do suspeito. “Ele preparou uma emboscada para assassinar Eduardo. Inclusive, localizamos na casa dele o revólver calibre 38 usado no crime”, explicou.

Segundo a investigação, o revólver em questão tem queixa de furto. Ou seja, o suspeito responderá em flagrante por dois crimes: receptação e porte ilegal de arma de fogo.

O delegado também frisou a frieza do suspeito ao confessar o crime. “Ele foi bem tranquilo ao falar o porquê matou o jovem. Mesmo que ele tenha cometido o furto, ao qual o indivíduo alega ser o motivo, não se pode fazer Justiça com as próprias mãos. Para isto existe a Polícia Civil”.

Entenda o caso

O corpo de Eduardo foi encontrado na Rua Paulistana, no Jardim Maragojipe. Populares que o encontraram, porém, não prestaram socorro, em razão da vítima não apresentar nenhum sinal vital, como pulsação ou respiração.