Um jovem, de 19 anos, morreu afogado nesta quinta-feira (25), na represa de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes.

A Polícia Militar encontrou o corpo do homem boiando no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e notificou o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate do corpo na água.

A perícia foi requisitada, e um exame necroscópico será realizado. O caso foi registrado como morte suspeita no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.