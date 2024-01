Um jovem, de 21 anos, morreu afogado em uma lagoa, no bairro Nirvana, em Biritiba-Mirim. O caso aconteceu por volta das 11h50 neste domingo (21), o jovem nadava com um amigo, quando se afogou na parte funda do lago.

Os bombeiros resgataram o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O local foi fechado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim.