Jornal Diário de Suzano - 30/08/2025
Polícia

Jovem morre após ser atropelado por trem em Mogi

Caso é investigado pela polícia; vítima tinha 22 anos

29 agosto 2025 - 09h59Por Laura Barcelos - da Região
Caso aconteceu próximo à estação de Braz CubasCaso aconteceu próximo à estação de Braz Cubas - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Um homem de 22 anos morreu após ser atropelado por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na madrugada desta quinta-feira (28), próximo à estação de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a CPTM, a vítima invadiu a linha do trem por volta das 4 horas e foi atingida por um trem da Linha 11-Coral. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), exames periciais foram solicitados. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi.

A companhia salientou que irá contribuir com as investigações sobre a morte, coordenadas no 2º Distrito Policial de Mogi.

“A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996”, destacou a CPTM em nota.

