Jovem morre após ser atropelado por trem em Mogi

Um homem de 22 anos morreu após ser atropelado por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na madrugada desta quinta-feira (28), próximo à estação de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a CPTM, a vítima invadiu a linha do trem por volta das 4 horas e foi atingida por um trem da Linha 11-Coral. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), exames periciais foram solicitados. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi.

A companhia salientou que irá contribuir com as investigações sobre a morte, coordenadas no 2º Distrito Policial de Mogi.

“A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, conforme a Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança, a NTS, amparada pelo Decreto Federal 1.832, de 04/03/1996”, destacou a CPTM em nota.