Jovem morre e homem fica ferido após perseguição policial terminar em acidente em Mogi

Uma jovem de 21 anos morreu e um homem de 20 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira (23), na Avenida Júlio Simões, no bairro Vila Paulista, em Mogi das Cruzes.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram a motocicleta avançando o sinal vermelho. Durante o acompanhamento ao veículo, o condutor tentou fugir e acabou sofrendo o acidente.

O motociclista e a passageira foram socorridos ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. A jovem, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor permaneceu internado em estado grave.

Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, choque e morte suspeita.