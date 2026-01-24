Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 24 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Jovem morre e homem fica ferido após perseguição policial terminar em acidente em Mogi

Motocicleta avançou sinal vermelho e caiu durante tentativa de fuga na Vila Paulista

24 janeiro 2026 - 17h41Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Uma jovem de 21 anos morreu e um homem de 20 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira (23), na Avenida Júlio Simões, no bairro Vila Paulista, em Mogi das Cruzes.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram a motocicleta avançando o sinal vermelho. Durante o acompanhamento ao veículo, o condutor tentou fugir e acabou sofrendo o acidente.

O motociclista e a passageira foram socorridos ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. A jovem, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor permaneceu internado em estado grave.

Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, choque e morte suspeita.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Romu apreende dois adolescentes por roubo de celular no Centro
Polícia

Romu apreende dois adolescentes por roubo de celular no Centro

GCM de Itaquá localiza tonel do tráfico e barraco usado como ponto estratégico no Marengo
Polícia

GCM de Itaquá localiza tonel do tráfico e barraco usado como ponto estratégico no Marengo

Homem é preso por tráfico com cerca de 10 kg de drogas em Ferraz
Polícia

Homem é preso por tráfico com cerca de 10 kg de drogas em Ferraz

GCM prende homem por tráfico e localiza quase 400 porções de drogas em Suzano
Polícia

GCM prende homem por tráfico e localiza quase 400 porções de drogas em Suzano

Mulher é hospitalizada após tentativa de feminicídio em Mogi
Polícia

Mulher é hospitalizada após tentativa de feminicídio em Mogi

PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro e cumpre mandados em Ferraz
Polícia

PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro e cumpre mandados em Ferraz